У Росії невідомі месники вбили представника Антимайдану

В ресторані «Ветерок», розташованому в елітному московському передмісті Горки-2, відбулась стрілянина, в результаті якої був убитий відомий український антимайданівець Євгеній Жилін, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.
Інцидент відбувся сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року. За словами очевидців, кілер очікував на Жиліна в приміщенні ресторану. Коли останній разом зі своїм супутником Андрієм Козирєвим підійшов до столиків, невідомий чоловік випустив по них кілька куль. Жилін помер на місці, Козирєва доставили до лікарні у тяжкому стані. Кілер відразу зник з місця злочину на автомобілі, який очікував його поруч з рестораном. Російські правоохоронці заявили, що розшукують жовте таксі та невстановлений автомобіль-іномарку, для чого вже оголосили план-перехоплення по Москві та області.
Нагадаємо, сорокарічний Євгеній Жилін, колишній співробітник українських силових структур, очолював харківське відділення «Оплоту», який потім ліг в основу терористичних організацій на Донбасі. Після поразки сепаратистських ідей в Харкові він мігрував до Російської Федерації. Хто саме та з яких причин вчинив вбивство Жиліна наразі невідомо.
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