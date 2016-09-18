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Російський пропагандист в ООН продемонстрував всьому світові, як люблять спорт в РФ – Карл Волох

Російський пропагандист в ООН продемонстрував всьому світові, як люблять спорт в РФ – Карл Волох
Громадський активіст Карл Волох на своїй сторінці в Facebook прокоментував інцидент, який стався на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, ініційованому Росією після авіаудару коаліції по сирійським військам. На засіданні представник США Саманта Пауер звинуватила Росію в лицемірстві і цинізмі, після чого у постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна не витримали нерви і він вибіг із засідання, передає replyua.net.

«Робота у Віталія Івановича важка і шкідлива. По суті, він же не так дипломат, як пропагандист – на кшталт того ж Кисельова. І об'єкт той же – безхромосомний люд. Але у Кисельова життя – малина. Бреше собі перед мовчазною камерою – і все. Якщо що, редактори виріжуть або підмонтують все, що не відповідає лінії партії. Колеги Івановича, звичайно, також використовують «монтажні ножиці». Зазвичай вони просто з усього засідання Ради безпеки демонструють своєму безехромосомному глядачеві тільки полум'яну промову самого Чуркіна, який являє зриме підтвердження торжества путінської дипломатії. Але ось в ООН сивочолий метр постійно є об'єктом досить нешанобливого мовчання в унітаз з боку, як Саманти Пауер, так і інших послів, що винести великодержавному дипломату зовсім вже неможливо. Ось і тренується в бігу на короткі дистанції», – прокоментував інформацію Карл Волох.

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