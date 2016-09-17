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Портніков розповів чого Росії варто повчитись в України

Портніков розповів чого Росії варто повчитись в України
Журналіст Віталій Портніков поділився думками щодо виборів до російського парламенту і зробив певні висновки про необхідність існування опозиції в державі, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених порталом Крим. Реалії.

За словами Портнікова, у Росії думаючі люди перед голосуванням роблять дивний вибір – не серед кандидатів, а вирішують чи варто їм йти на вибори взагалі. Насправді, це питання далеко не риторичне – всі чудово розуміють, що їх голос нічого не змінить і за умови домінування агресивної меншості російська держава отримає той самий склад законодавчого органу. Реальної альтернативної опозиційної партії у Росії немає і навряд чи з’явиться. Навіть якщо до парламенту потраплять кілька депутатів, не підконтрольних Путіну, вони будуть зацьковані власними колегами. Та і Державна Дума давно нічого не вирішує – лише озвучує думки Путіна. Чи потрібен такий парламент взагалі?

Як зазначає Портніков, свого часу в Україні теж був парламент, який нічого не вирішував. Проте, після того, як Янукович втік, цей парламент все-таки зміг привести до тями більшість державних органів і не допустити розпаду держави. Парламент, реально сформований за результатами народного волевиявлення, користується нехай і незначною, але довірою населення. У критичних ситуаціях це дозволяє запобігти хаосу та анархії. Це аналог подушки безпеки для авто. Проте, що росіяни можуть знати про авто? Автомобілебудуванню їм варто повчитись у німців та японців. А от вмінню берегти свою державу – в українців, - підсумував журналіст.

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