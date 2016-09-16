Вашингтон зробив Москві чергове попередження

Державний секретар Сполучених штатів Америки Джон Керрі у телефонній розмові з очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим наголосив, що Росія має забезпечити стійке перемир’я в Сирії, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали інформаційної агенції Associated Press.
Так, Москва має переконати Дамаск не тільки встановити стійкий режим припинення вогню, а і забезпечити належні умови для доставки гуманітарних вантажів тим, хто їх потребує. Зокрема, йдеться про оточене урядовими військами місто Алеппо. У разі, якщо Росія виконає умови цієї угоди, нею спільно з США буде створено Центр координації протидії екстремістським групам. Але, у разі, якщо російська сторона не діятиме конструктивно, ніякої співпраці у цій сфері не буде.
У свою чергу, Лавров вимагав від США затвердження підписаної ним та Керрі угоди на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Крім того, російський дипломат скаржився на недотримання сирійськими опозиційними повстанцями режиму припинення вогню – за словами Лаврова, противники Асада відкривали вогонь сто сорок чотири рази, в той час, як урядові війська дотримуються перемир’я. Нагадаємо, з понеділка на території Сирії мав почати діяти режим припинення вогню. Сторони заявляють про можливість втримати перемир’я ще сімдесят дві години.
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