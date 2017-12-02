Шульц: «Сообщения о создании большой коалиции в Германии – фальшивка»

Мартин Шульц, глава Социал-демократической партии Германии, назвал «фальшивкой» сообщения в СМИ о том, что якобы СДПГ готова к переговорам с ХДС/ХСС о создании большой коалиции. Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, политик отметил, что те, кто распространяет такую информацию, разрушают доверие.
По его словам, руководство СДПГ будет 4 декабря решать, какие действия предпринять по вопросу о формировании правительства. «У нас много возможностей», - заявил Шульц. Напомним, что ранее Франк-Вальтер Штайнмайер, президент страны, заявил о том, что в Германии начался самый глубокий за последние 70 лет политический кризис. 4 декабря, в понедельник, руководство Социал-демократической партии собирается сформулировать рекомендации для партийного съезда, который должен состояться через несколько дней.
Шульц при этом подчеркнул, что в вопросах по созданию большой коалиции нет никакого автоматизма. Политический кризис в Германии начался после выборов в сентябре этого года. Прошло больше двух месяцев, однако до сих пор в Германии не сформировано правительство.