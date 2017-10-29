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Журналист: «Германию ждут новые выборы или партия меньшинства»

Журналист: «Германию ждут новые выборы или партия меньшинства»
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщает о том, что из Германии приходят важные новости, информирует replyua.net.

По его словам, он уже сообщал о том, что переговоры о создании правящей коалиции в Германии находятся в тупике, и сейчас дела в Берлине стали настолько серьезными, что эти переговоры были прерваны на одну неделю. «Основные противоречия касаются тем миграции и развития зеленой энергетики. Но это уже детали. Куда важнее то обстоятельство, что если договорится не получится, Германию ждут либо новые выборы, либо правительство меньшинства. И то, и другое для страны нехорошо, а для Ангелы Меркель – и вовсе дикая проблема», - отмечает Яковина.

Журналист подчеркнул, что в первом сценарии партия Ангелы Меркель может потерять множество мест в Бундестаге, а, согласно второму сценарию, работа правительства Меркель будет крайне затруднена, поскольку для принятия законов правительство Меркель будет вынуждено торговаться с многочисленной оппозицией в парламенте.
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