Рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума

Рейтинг партии Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза в блоке с Христианско-социальным союзом, упал до рекордного минимума за последние шесть лет.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Emnid. По данным опроса, популярность блока ХДС/ХСС, лидером которого является канцлер Германии Ангела Меркель, за неделю снизилась до 31 процента. Также сообщается, что такой показатель в еженедельных опросах Emnid был зафиксирован в последний раз у консерваторов в 2011 году.
Между тем, социал-демократы тоже продолжают терять поддержку немцев – их рейтинг снизился до 21 процента. Левые и зеленые при этом получают поддержку 10 процентов немцев, Свободная демократическая партия – около 11 процентов, Альтернатива для Германии – уже 12 процентов. Выборы в Бундестаг проходили 24 сентября – на них победу одержала партия действующего канцлера.