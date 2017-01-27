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Штайнмайєр висловив своє занепокоєння щодо подій в США

Штайнмайєр висловив своє занепокоєння щодо подій в США
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який сьогодні, 27-го січня, має залишити свій пост, заявив, що його дуже хвилюють останні події, які відбуваються у Сполучених Штатах та стрімкий розвиток націоналістичного руху у всьому світі. Про це він розповів під час розмови з журналістом видання «Süddeutsche Zeitung», повідомляє «DW», передає replyua.net.

У своєму коментарі Штайнмайєр наголосив, що між ним та новим президентом США Дональдом Трампом дуже багато розбіжностей у погляді на міжнародні відносини. Крім того глава МЗС зазначив, що його дуже вразили результати президентських виборів у Сполучених Штатах в 2016 році. Він виразив свої глибокі сподівання стосовно того, що Трамп як президент США зміниться і буде вести адекватну політику.

«Це далеко не дрібниці! Ми говоримо про принципові світові стандарти, про самопізнання і розвиток. Гарним прикладом, який показує сутність Трампа, являється його ставлення до тортур», - зауважив Штайнмайєр. Також німецького міністра дуже хвилює «відсутність знань у Трампа щодо світової торгівлі». «Мені було важко уявити, що лідери КНР та Франції будуть консультувати американського президента у питаннях міжнародної вільної торгівлі», - зазначив він.
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