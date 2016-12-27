Немцы продолжают доверять только Ангеле Меркель

56 процентов жителей Германии по-прежнему уверены, что с главными проблемами, стоящими перед страной, может справиться только действующий канцлер Ангела Меркель. Как передает replyua.net, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного TNS Emnid.
Однако многие немцы считают, что Ангеле Меркель пора освободить занимаемую должность. На втором месте по популярности среди политиков идет Хорст Зеехофер, за которого свои голоса отдали 39 процентов респондентов. Этот политик является главой Христианско-социального союза. 35 процентов популярности у Зигмара Габриэля, председателя Социал-демократической партии. На четвертом месте в рейтинге политиков с 32 процентами сейчас находится Мартин Шульц, нынешний глава Европарламента. Его называют одним из самых сильных конкурентов Ангелы Меркель, если он будет баллотироваться на пост канцлера Германии.
Оказалось, что большинство опрошенных считают главной проблемой Германии ни экономику, ни условия труда, ни политический кризис – 30 процентов заявили, что для них единственной проблемой являются мигранты, и это при том, что именно с подачи Меркель, которую немцы поддерживают, в Германии сейчас большие проблемы с беженцами.