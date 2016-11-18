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Меркель может столкнуться с большой «проблемой» на выборах

Меркель может столкнуться с большой «проблемой» на выборах
У Ангелы Меркель может появиться серьезный конкурент на выборах в Германии, которые пройдут в 2017 году, сообщает replyua.net со ссылкой на немецкие источники.

Мартин Шульц, председатель Европарламента, заявил о намерении баллотироваться на должность канцлера Германии, и это при том, что рейтинг Меркель сейчас очень низкий, и поэтому у Шульца есть все шансы одержать победу на выборах. Источник отмечает, что Мартин Шульц готов бороться сразу за два места – он будет баллотироваться на пост федерального канцлера, а также параллельно претендовать на переизбрание в должности председателя Европарламента в Брюсселе. После того, как эта новость появилась сразу в нескольких немецких СМИ, представители Шульца поспешили опровергнуть информацию, заявив о том, что политик не собирается бороться за кресло немецкого канцлера.

Также представители подчеркнули, что Шульц не претендует на пост министра иностранных дел. Напомним, что в воскресенье Ангела Меркель должна объявить о решении касательно выборов – станет известно, будет ли она в четвертый раз баллотироваться на пост федерального канцлера на выборах в 2017 году.
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