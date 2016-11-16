Меркель снова идет в бой

Ангела Меркель намерена четвертый раз подряд баллотироваться на должность федерального канцлера Германии, и выборы пройдут уже в следующем году, сообщает replyua.net со ссылкой на DW. Об этом вчера рассказал Норберт Реттген, глава комитета Бундестага по внешней политике.
По его словам, Меркель является одним из самых глобальных политических игроков на международной арене, и ее «нельзя списывать со счетов». Политик отметил, что Меркель будет участвовать в следующих выборах, и главной ее задачей является ведение политики ответственного лидера. Напомним, что на следующих выборах, которые пройдут в сентябре, в Германии будут выбирать федерального канцлера, а также 630 депутатов Бундестага. Впрочем, эксперты не забегают вперед – несмотря на желание Меркель баллотироваться, шансов победить у нее немного.
Низкая поддержка правящей партии со стороны избирателей и существенное падение рейтинга Меркель ставит под сомнение ее будущую политическую карьеру. До выборов остается не так много времени, чтобы упрочить свои позиции в политике, отметили эксперты. Падение рейтинга Меркель связано, прежде всего, с ее политикой в отношении мигрантов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter