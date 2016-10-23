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Штайнмайер может стать президентом Германии

Штайнмайер может стать президентом Германии
Действующий министр иностранных дел Германии в феврале следующего года может занять пост президента страны. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Bild, кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера на должность президента Германии выдвинул Зигмар Габриэль, министр экономики, вице-канцлер и председатель Социал-демократической партии.

Нужно отметить, что слухи о вероятном президентстве Штайнмайера ходят давно, а недавно большинство жителей Германии, участвовавших в опросе, заявили о том, что только глава МИД может занять кресло президента. Зигмар Габриэль дал интервью и отметил, что президентом Германии может стать только тот человек, который все знает о внешних вызовах, умеет вести внешнюю политику и решать проблемы, и Штайнмайер – идеальная кандидатура.

Габриэль отметил, что представители СДПГ выдвигают на эту должность Штайнмайера и ждут реакции правящей партии. Однако в ХСС уже высказываются против Штайнмайера, - в частности, генсек ХСС Андреас Шойер заявил, что глава внешнеполитического ведомства нужен Германии на том посту, на котором он сейчас находится.

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