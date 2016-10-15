Меркель выступила за ужесточение антироссийских санкций

Ангела Меркель предлагает Евросоюзу ужесточить антироссийские санкции, и это связано с военными действиями России в Сирии. Как передает replyua.net со ссылкой на немецкие источники, сегодня об этом заявили представители главы правительства Германии.
Стало известно о том, что Меркель будет настаивать на введении ограничений в таких отраслях, как оборонно-промышленный комплекс и самолетостроение. Источник в правительстве подчеркнул, что вопрос об ужесточении санкций из-за ситуации в Сирии будет рассматриваться на саммите Евросоюза, который пройдет 20 и 21 октября. «Недовольство в отношении русских скопилось в последнее время, и Германия будет настаивать на новых санкциях, хотя этого будет сложно добиться на европейском уровне, поскольку некоторые страны занимают другую позицию», отметили немецкие источники.
Кроме того, в Германии подчеркнули, что немецкий канцлер недавно провела переговоры с главой США Бараком Обамой, и тот заверил ее в том, что Вашингтон окажет всяческую поддержку Берлину и поддержит его жесткую реакцию в отношении РФ на ее военные действия в Сирии. Однако это произойдет лишь в том случае, если европейские страны будут едины в своем решении.
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