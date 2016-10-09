В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт

Сегодня полиция Германии заявила, что провела несколько спецопераций, в результате которых был задержан немец сирийского происхождения, подозреваемый в подготовке терактов в городе Хемниц в Саксонии – об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press
Глава уголовного розыска Саксонии заявил: «Во время задержания никто не пострадал. Нам не пришлось открывать огонь. Мы арестовали Аль-Бакра, взяли его под стражу. В данный момент происходит его допрос». Напоминаем, что вчера полиция города Хемниц заявила, что разыскивается подозреваемый в подготовке терактов житель Саксонии сирийского происхождения. При обыске в его жилище была обнаружена взрывчатка – в тот раз ему удалось сбежать, однако сегодня он был задержан.
22-летний Джабер Аль-Бакр действовал при помощи четырех сообщников, они были задержаны вчера. Все жители многоквартирного дома, в котором он проживал, были эвакуированы – полиция проводит дополнительные обыски с целью выявления других взрывоопасных предметов и предотвращения терактов. В связи с терактами, произошедшими в стране летом текущего года, спецслужбы страны усилили охрану общественных мест и государственных объектов, в том числе – аэропортов.
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