валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт

В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт
Сегодня полиция Германии заявила, что провела несколько спецопераций, в результате которых был задержан немец сирийского происхождения, подозреваемый в подготовке терактов в городе Хемниц в Саксонии – об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press

Глава уголовного розыска Саксонии заявил: «Во время задержания никто не пострадал. Нам не пришлось открывать огонь. Мы арестовали Аль-Бакра, взяли его под стражу. В данный момент происходит его допрос». Напоминаем, что вчера полиция города Хемниц заявила, что разыскивается подозреваемый в подготовке терактов житель Саксонии сирийского происхождения. При обыске в его жилище была обнаружена взрывчатка – в тот раз ему удалось сбежать, однако сегодня он был задержан.

22-летний Джабер Аль-Бакр действовал при помощи четырех сообщников, они были задержаны вчера. Все жители многоквартирного дома, в котором он проживал, были эвакуированы – полиция проводит дополнительные обыски с целью выявления других взрывоопасных предметов и предотвращения терактов. В связи с терактами, произошедшими в стране летом текущего года, спецслужбы страны усилили охрану общественных мест и государственных объектов, в том числе – аэропортов.

Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
14848

Береза: попрощаться уже не удастся

Накануне вечером в Грузии закрылись все избирательные участки, и стало понятно, что партия Михаила Саакашвили проиграла на выборах. Все, кто уже собирался и хотел прощаться с грузином, могут об этом


Свежие новости

Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа

Оприлюднено останні результати підрахунку голосів у Грузії

В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт

Багатотисячний протест в Ємені

Албания гордится честью, оказанной Ватиканом

У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС

В Эфиопии введено чрезвычайное положение

Адвокат назвав російську владу «піратами»

Оборонное ведомство Великобритании запросило списки всех работающих в стране иностранцев

Британці черговий раз розповіли, що думають про стосунки з Росією

В Багдаде произошел жестокий теракт

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Коли Україна покине СНД?

Журналіст DW на п’ятірку виконав завдання Кремля під час інтерв’ю Клімкіна

На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе

Кінець Трампа близько? Республіканці проведуть термінову конференцію

Піонтковський: у політичної «еліти» Росії залишився тільки страх

В оккупированном Крыму продолжают продавать украинскую продукцию

Ураган Мэтью пронесся по Северной Каролине

Результаты футбольного матча Украина-Косово

 Новости за день