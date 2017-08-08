Президент Франції відмовився від намірів створити посаду для своєї дружини

Французький президент Еммануель Макрон відмовився від намірів затвердити нову офіційну державну посаду першої леді для своєї дружини Бріджитт, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію поширила французька преса. Під час передвиборчої кампанії Макрон неодноразово заявляв, що він хоче домогтися затвердження «реального статусу» для своєї дружини у французькій політиці, зазначаючи, що в такий спосіб громадськість «матиме можливість контролювати витрати першої леді». Однак французи виступили проти планів новообраного глави держави щодо утримання за державний рахунок Бріджитт Макрон. Петиція проти державної посади першої леді зібрала близько 290 тисяч підписів. За останніми даними ЗМІ Франції, представники президента роз’яснять в найближчі декілька днів позицію, яку займає Бріджитт Макрон при чоловікові, однак це не буде передбачати внесення конституційних змін.
Слід зазначити, нинішні норми французького законодавства не передбачають надання офіційного статусу для дружини президента, однак перші леді мають право отримати офіс у Єлисейському палаці, кількох асистентів та особисту охорону.