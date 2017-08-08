Макрон не став створювати посаду для дружини

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Французький президент Емануель Макрон змінив свої плани щодо створення спеціальної посади для власної дружини, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням ВВС.Так, під час передвиборної кампанії, на фоні скандалу, який розгорівся щодо дружини одного з його конкурентів, Франсуа Фійона, Макрон пообіцяв впорядкувати правовий статус першої леді. За його словами, отримання виплат без офіційного статусу неможливе, тому варто створити спеціальну посаду, яку б займали «другі половинки» обраних президентів. Варто зауважити, що наразі статус першої леді ніяк не визначено, але вони отримає особистих охоронців, офіс у Єлисейському палаці та кількох оплачуваних помічників-асистентів.Але ініціатива Макрона викликала значне незадоволення у французькому суспільстві. Онлайн-петиція, спрямована проти такої ідеї президента, вже зібрала більше двохсот дев’яноста тисяч підписантів. Відтак, Макрон перестав підтримувати ідею створення окремої посади для своєї дружини Бріджит. Оглядачі вважають, що Макрон або хоче підвищити свій рейтинг за рахунок залучення дружини, або ж хоче використати американську модель, забуваючи, що там посада першої леді теж є неофіційною.