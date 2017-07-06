Не «Сіменсом» єдиним: французька компанія вирішила співпрацювати з РФ у військовій сфері

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Блогер Олександр Коваленко зауважує, що скандал з компанією «Сіменс», яка поставила до окупованого Кримського півострова турбіни для електростанцій, - не єдина проблема, з якою може зіткнутись Україна. Як інформує replyua.net, відповідний допис він розмістив на власній сторінці в Фейсбук.Так, блогер розповідає, що французька компанія ECA Group планує виготовити для Російської Федерації безекіпажні катери Inspector Mk-2 та безпілотні підводні човни Seascan Mk 2, призначені для протимінної оборони. Вся ця продукція буде направлена до військово-морського флоту Російської Федерації. Первісно передбачалось, що компанія продасть російським військовим по чотири одиниці кожного з видів суден. Тим не менш, співпраця російського флоту та ECA Group, здається, вийшла на новий рівень.І ситуація цілком зрозуміла – санкції діють, передача технологій до збройних сил підсанкційної держави... Блогер цікавиться: чи розуміє ECA Group що саме відбувається? І якщо розуміють, то, напевно, нафтогазові долари заважають менеджменту компанії адекватно оцінювати геополітичну ситуацію. Але у такому разі французька влада має якось відреагувати на це. Адже цього разу не йдеться про якісь махінації чи маніпуляції з російського боку – йдеться про цілком свідому співпрацю з боку французів, - наголошує блогер.