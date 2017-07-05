Яковина: чекаємо на Макрона топлес з гвинтівкою

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Новий французький президент Емануель Макрон не перестає дивувати як виборців, так і мешканців близького та далекого зарубіжжя. Про один з шокуючих вчинків Макрона розповів журналіст Іван Яковина. – про це replyua.net стало відомо з дописів оглядача у блозі на порталі «Новое Время».Загалом, Яковина називає новини, які надійшли з Франції сьогодні, п’ятого липня 2017 року, доволі тривожними. Зокрема, господар Елисейского палацу під спалахи телевізійних камер висадився з гелікоптера на борт підводного човна. Варто зауважити, що останній в цей момент проводив навчання щодо запусків ядерних ракет.Загалом, Яковина згадує, що цей випадок – далеко не вперше, коли Макрон показує схильність влаштовувати яскраві шоу там, де вони зовсім непотрібні. Так зазвичай чинять лідери авторитарних держав, яким потрібно тримати підлеглих в тонусі – замість успіхів у економіці та підвищення рівня життя, населення «годують» великими перемогами. Яковина згадує, що Путін, наприклад, на початку кар’єри частенько і підводною риболовлею займався, і зі стерхами літав. Якщо за пару років ми побачимо Макрона, голого по пояс, озброєного гвинтівкою, потрібно буде починати хвилюватись за Францію, - іронізує журналіст.