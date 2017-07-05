Марин Ле Пен сообщила о радикальных изменениях

Марин Ле Пен, лидер Национального фронта, проигравшая на президентских выборах во Франции Эммануэлю Макрону, заявила о том, что собирается радикально реформировать свою партию после поражения на выборах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на AFP, политик заявила, что, в первую очередь, она собирается переименовать свою партию. «Существует множество вещей, которые нужно изменить, но, прежде всего, мы должны проконсультироваться с нашими членами, и опрос будет проведен, вероятно, в сентябре», заявила Ле Пен. Журналисты поинтересовались у политика, стоить ли как-то связывать ее поражение на выборах с названием партии, которую создал ее отец, и Марин ответила утвердительно.
Дело в том, что многие французы до сих пор ассоциируют «Национальный фронт» с расистскими и антисемитскими заявлениями Жан-Мари Ле Пена. Именно поэтому сама Марин считает, что из-за политики своего отца она потеряла большое количество голосов на выборах. Напомним, что в середине июня Европарламент принял решение о снятии с Ле Пен депутатской неприкосновенности.