Нусс: Ле Пен стоит помнить о закономерности и "принципе бумеранга"

Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке пишет, что скандальное заявление Марин Ле Пен о принадлежности оккупированного русскими варварами Крыма свидетельствует о том, что Россия продолжает активную фазу гибридной информационной войны Кремля не только против официального Киева, но и против политического единства самого Европейского союза. По мнению журналиста, это может отразиться, в случае с заявлениями политиков Франции, на взаимоотношениях Парижа с другими странами-лидерами ЕС, - передает replyua.net.
Нусс сообщает: «Французский политик, фактически, признала законность оккупации Крым, заявив, что так называемый «референдум» в Крыму был законным, несмотря на то, что этими действия РФ нарушила законы Украины, международные договоры между РФ и Украиной, международное право. Блогер отмечает, что для украинских властей заявление Ле Пен не стало неожиданностью, учитывая информацию которой располагает большинство о кредитовании партии, которую она возглавляет, «Национальный фронт», российскими финансовыми учреждениями». Нусс напоминает, что Ле Пен ранее тайно встречалась с политическим руководством РФ, в частности – со спикером Госдумы в мае 2015 года, после чего и начала делать подобные пророссийские заявления.
Нусс подчеркивает: «Несмотря на все эти шизофренические заявления некоторых политиков Франции, Украина не станет пересматривать свой курс относительно Крыма и некоторых районов Донбасса, и вносить изменения в дипломатическую повестку не собирается. Главным образом важно и заявление Президента Украины Петро Порошенко, которое он сделал в ходе своего новогоднего обращения к нации. Тогда он заявил, что оккупация Крыма и Донбасс является временной и Украина обязательно восстановит контроль над этими территориями». Политический обозреватель резюмирует, что Ле Пен стоит помнить об ответственности, которая неминуемо приходит за каждое действие, даже если оно чисто политическое и имеет словесную форму. Кроме того, Нусс напоминает, что у самой Франции имеются проблемы с сепаратизмом на Корсике. Лучше бы Ле Пен, как лидер французских правых, озаботилась этим вопросом – сегодня она признает, что Крым принадлежит России, а кому завтра будет принадлежать Корсика?