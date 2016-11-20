Французький «друг» Путіна «пролетів» на праймеріз

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У Франції, вперше за її історію, відбуваються праймеріз – попередні голосування, які визначають майбутніх кандидатів на пост президента, - про це replyua.net інформує, послуговуючись матеріалами порталу «Лента.ру».Сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, було оприлюднено попередні результати праймеріз. Так, колишній президент Ніколя Саркозі не вийшов до другого туру голосування. Політик з результатом двадцять два цілих дев’ять десятих відсотки голосів зайняв третє місце – його обійшли колишній очільник французького уряду Франсуа Фійон з показником сорок три цілих шість десятих відсотка голосів та Ален Жюппе, за якого проголосували двадцять шість цілих сім десятих відсотків тих, хто голосував. Відповідно, партія правоцентристів у якості кандидата на пост президента висуватиме когось з цих політиків.Нагадаємо, Ніколя Саркозі перебував на посаді президента Франції з 2007 по 2012 роки. Наприкінці літа він заявив, що має бажання повторно балотуватись на пост глави держави на виборах, які відбуватимуться у квітні-травні 2017 року. Як французькі, так і російські ЗМІ неодноразово наголошували, що Саркозі та російського президента Володимира Путіна пов’язують багаторічні дружні стосунки.