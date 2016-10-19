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Росія та Україна мають і надалі розводити війська по всій лінії розмежування - Еро

Росія та Україна мають і надалі розводити війська по всій лінії розмежування - Еро
Під час зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки» 19-го жовтня у Берліні буде обговорюватися питання подальшого розведення військ по всій лінії розмежування на східній частині України. Також буде порушено питання проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, пише агентство Reuters, передає replyua.net.

«Наша головна мета полягає у тому, щоб сприяти переговорам у Берліні для подальшого розведення сил та засобів українською та російською стороною по свій лінії розмежування на сході України. Обидві сторони мають висловити чітку рішучість виконувати цей пункт Мінських домовленостей. З боку України – реформи. Потрібно чітко визначитися з особливим статусом Донбасу та узгодити подальший календар виборів. Далі – встановлення контролю над українсько-російським кордоном», - розповів він.

Також раніше Еро зазначав, що Франція не бачить іншого шляху в досягненні миру на Донбасі, окрім чіткого виконання всіх пунктів Мінських угод. «Ми ще раз наголошуємо, що не існує ніяких запасних планів по врегулюванню конфлікту на сході України, лише «Мінськ», і лише повне його дотримання», - наголосив міністр.

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