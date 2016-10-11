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Перед скасуванням паризького візиту Путіна Олланд натякнув на «війну з Росією»

Перед скасуванням паризького візиту Путіна Олланд натякнув на «війну з Росією»
Як передає replyua.net, у резонансному інтерв'ю кореспонденту каналу TF1 президент Франції Франсуа Олланд заявив: «якщо відкинути можливість діалогу, залишається тільки воювати – але не хотілося б».

Французький лідер сказав про Росію наступне: «Якщо якась з країн не підтримає резолюції припинення вогню, тоді на цю країну ляже тяжка відповідальність. Це буде свідчити про підтримку і здійсненні нею військових злочинів. Йдеться саме про це. Кадрів з Сирії дуже мало. У нас недостатньо свідчень що коїться в Алеппо. Але те, що відбувається жахає: бомби вбивають мирних громадян. Мітять не в терористів. Повністю зруйнували лікарню, страждають діти, сім'ї, люди похилого віку. Потрібно зупинити ескалацію конфлікту».

Про війну з Росією: «Думаю, ми ще не дійшли до цієї точки, і ми цього не хочемо, але ніхто не виключає війни. Ми хочемо миру. Значить, потрібно здійснювати тиск. Можна оголосити санкції, можна робити нові дії. Ніхто не повинен думати, що він безкарний. Я згадував Міжнародний кримінальний суд, що відбувається в Алеппо – це військові злочини, що знаходяться в компетенції суду. Злочинці повинні будуть відповісти за скоєне. Можуть сказати, що мова знову йде про дипломатію. Так, але дипломатія потрібна для припинення вбивств. Коли ми з Ангелою Меркель сприяли перемир'ю на Україні, це зайняло дуже багато часу, проте ми досягли крихкого успіху».

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