Олланд розповів, що і за чим потрібно робити для вирішення конфлікту на Донбасі



Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що у разі ігнорування Мінських домовленостей військове протистояння на Донбасі може перерости в «заморожений конфлікт». Про це він розповів під час свого виступу на пленарному засідання Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, інформує журналіст «ЄП»,



Олланд заявив, що на його думку, єдиним ключем до подолання військового конфлікту за сході України є безкомпромісне та чітке виконання встановлених Мінських домовленостей. Також він вважає, що наразі важливішим за встановлення контролю Києва над східним кордоном є проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. «Лише після того, як вибори завершаться, Україна має отримати контроль над кордоном з Росією», - сказав Олланд, звернувши увагу на те, що саме така послідовність передбачена у Мінських угодах.



Президент Франції зазначив, що він говорить не про вибори за будь-яку ціну. «Перш ніж почати виборчий процес, бойовики та Російська Федерація, яка має на них вплив, мають показати власними вчинками, що вони готові до цього. Спочатку потрібно повністю припинити вогонь. Потім розвести війська та здати зброю. А вже потім можна проводити вибори», - додав Франсуа Олланд.



Горячая тема: Кравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що у разі ігнорування Мінських домовленостей військове протистояння на Донбасі може перерости в «заморожений конфлікт». Про це він розповів під час свого виступу на пленарному засідання Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, інформує журналіст «ЄП», передає replyua.net Олланд заявив, що на його думку, єдиним ключем до подолання військового конфлікту за сході України є безкомпромісне та чітке виконання встановлених Мінських домовленостей. Також він вважає, що наразі важливішим за встановлення контролю Києва над східним кордоном є проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. «Лише після того, як вибори завершаться, Україна має отримати контроль над кордоном з Росією», - сказав Олланд, звернувши увагу на те, що саме така послідовність передбачена у Мінських угодах.Президент Франції зазначив, що він говорить не про вибори за будь-яку ціну. «Перш ніж почати виборчий процес, бойовики та Російська Федерація, яка має на них вплив, мають показати власними вчинками, що вони готові до цього. Спочатку потрібно повністю припинити вогонь. Потім розвести війська та здати зброю. А вже потім можна проводити вибори», - додав Франсуа Олланд.