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У Франції відбувся протест на підтримку мігрантів

У Франції відбувся протест на підтримку мігрантів
У Північній Франції в районі Кале правоохоронні органи, використовуючи сльозоточивий газ та водомети, розігнали учасників акції протесту, серед яких були мігранти та громадяни Франції, які виступали за нормальні умови життя в таборі для переселенців, який ще відомий як «джунглі». Про це сьогодні пишеться у виданні Reuters, передає replyua.net.

Перед цим до організаторів учасників звернулися з попередженням та проведення протесту заборонили. Саме цим у статті пояснюють агресивні діє поліції. Загальна кількість протестувальників складали приблизно 250 осіб, серед яких 200 – самі мігранти.

Правоохоронці змусили учасників акції відступити назад до табору. Під час «відступу» учасники мітингу кидали в поліцію камінням та тим, що потрапляло під руку. В той самий час у повідомленні зазначається, що ще близько 150-ти потенційних учасників протесту, які виїхали на підтримку переселенців з Парижу були заблоковані правоохоронними органами в дорозі. Перед цим зазначалося, що табір з символічною назвою «джунглі», які він отримав серед людей, став символом міграційної кризи у Франції. Його навіть огородили парканом з колючим дротом, щоб мігранти не могли самовільно виходити з нього.

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