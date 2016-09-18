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Экс-президент Франции Жак Ширак серьезно болен

Экс-президент Франции Жак Ширак серьезно болен
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, официальные лица Франции сегодня заявили о госпитализации бывшего президента Франции Жака Ширака в связи с тяжелым заболеванием – пневмонией. Народ Франции выразил поддержку своему экс-президенту и пожелал скорейшего выздоровления.

Представитель Фонда Парижской больницы сегодня подтвердил информацию о том, что 83-летний политик был госпитализирован в Париже, однако не подтвердил сообщение, прозвучавшее сегодня в местных СМИ о том, что заболевание Ширака связано с его недавней поездкой в Марокко. Во время интервью в эфире французского телеканала «BFM-TV» бывший министр жилищного строительства сообщила, что она желает Шираку скорейшего выздоровления, добавив, что «лечение подобных инфекций у людей преклонного возраста проходил сложно».

Множество французов высказали слова поддержки своему экс-президенту в социальных сетях. Так, Twitter сегодня полон доброжелательными сообщениями в адрес Ширака с пожеланиями скорейшего выздоровления от политических протеже лидера, в том числе в том числе экс-президента Франции Николя Саркози и бывшего премьер-министра Франции Алена Жюппе. Напоминаем, что Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

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