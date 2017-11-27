СМИ сообщили о целях украинского журналиста в Беларуси

Сотрудники белорусского КГБ заявили, что журналист из Украины Павел Шаройко занимался сбором информации о российских военных объектах в этой стране. Как передает replyua.net, такую информацию со ссылкой на телевизионный канал «Беларусь 1» распространил «Белорусский партизан». Так, в эфире телеканала были показаны кадры оперативной съемки КГБ. В ходе допроса Павел Шаройко заявил, что якобы работает в кадровом аппарате военной разведки.
Уволившись в 2009 году, всего через два года его восстановили в ряде офицеров действующего оперативного резерва. После этого, прикрываясь должностью обычного корреспондента начал работать в Беларуси. Сообщается, что в процессе обыска на электронных носителях Шаройка правоохранители обнаружили копии доносов разведки, а также задания от кураторов.
Также телеканал сообщил, советнику посольства Украины в Беларуси Игорю Скворцову и Павлу Шаройку поручили предоставить информацию, касающуюся особенностей таможенного режима в части ввоза на территорию государства технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.