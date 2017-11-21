В Беларуси рассказали, почему на самом деле возник «шпионский скандал» с Украиной

Период нагнетания белорусско-украинских отношений начался еще с марта текущего года, когда в Беларуси сообщили, что границу с Украиной пересек джип с вооруженными боевиками, на форме которых были нашивки батальона «Азов». Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», соответствующее заявление озвучил Дмитрий Дашкевич, являющийся белорусским политиком и руководителем оппозиционного объединения «Молодой фронт».
По его словам, рассматривать инцидент между Беларусью и Украиной нужно из позиции лжи информационного характера в марте 2017 года. Тогда в Минске заявили, что с территории украинского государства прорвался джип, перевозивший оружие. «Спустя некоторое время стало ясно, что не было никакого джипа, он материализовался из космоса и об этом все успели забыть. Однако отношения начались портиться именно с этого момента», - пояснил Дашкевич. Также он добавил, что постоянно растущее количество протестов в Беларуси заставляет Лукашенко беспокоиться за будущее своей власти.
«После этого у нас начали активно садить в тюрьму и придумывать разные страшилки. Очевидно, в связи с этим активизировалась охота на шпионов для демонстрации активной работы спецслужб», - рассказал Дашкевич.