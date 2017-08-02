Волонтер: Беларусь ожидает российская оккупация

Волонтер Мирослав Гай в прямом эфире «Обозревателя» заявил, что со стороны Российской Федерации все возможное будет делаться для того, чтобы Беларусь осталась в сфере ее интересов. Об этом передает replyua.net.
«Совершенно очевидно, что Александр Лукашенко хочет удержаться между Европой и Россией – он приезжал в Украину и озвучил несколько громких заявлений. Я считаю, что у него есть понимание того, что править ему осталось недолго – в Беларуси грядут изменения, поэтому Москва будет прикладывать максимум усилий для того, чтобы в определенный момент белорусы не сделали разворот в сторону европейских ценностей, а предпочли вхождение их страны в состав России. Кремль будет пытаться изо всех сил сделать так, чтобы не просто удержать Беларусь, а, вероятно, объявить, что создан новый конгломерат советского типа», - сказал Мирослав Гай. При этом он добавил, что ситуация в белорусском обществе сейчас остается непонятной.
«В течение многих лет Лукашенко уничтожал все оппозиционные движения, поэтому в Беларуси некому организовывать революции. Стоит только косу-то выйти в центр города – спустя пять минут вас увидят представители местного КГБ, а в России скажут, что кто-то организовывает «дворцовый переворот», - добавил волонтер.