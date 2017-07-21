валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою
У мережі активно обговорюють питання, пов’язані з організацією та проведенням спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук розповів кому у першу чергу варто остерігатись цих заходів, - інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує: розвідка Литви вважає, що військові навчання – лише прикриття для більш масштабних подій. З огляду на те, що навчання будуть проводитись на кордоні з державами-членами НАТО, варто чекати на провокації, які російська сторона може використати як привід до агресії. Але, на думку блогера, члени Альянсу – не єдині, кому несуть загрозу ці навчання.

Так, Росія для переміщення підрозділів особового складу і техніки задіє не багато не мало чотири тисячі сто шістдесят два вагони. Скільки це «в людях»? Батальйон? Два батальйони? Бригада? Більше того, кількість солдатів, яких Кремль буде надсилати до Білорусі, постійно зростає: спочатку йшлось про п’ять тисяч, потім – про тринадцять тисяч. За розрахунками, російське угрупування може налічувати близько ста тисяч осіб - це не може не нести загрози. Може статись так, що Мінськ перебуватиме у більшій небезпеці, ніж Варшава чи Вільнюс, і ця осінь стане останньою для Лукашенка, - прогнозує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
5089

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5040

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

Глава Кремля рассказал о самом важном событии в своей жизни

Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати

Блогер: кожному «ополченцю» - пачку памперсів (фото)

Ця Верховна Рада навряд чи скасує недоторканність – нардеп

Блогер: українські та натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»

Київ планує ліквідувати більше тисячі підприємств

Москва проти розміщення представників ОБСЄ вздовж всього кордону, бо має наміри й надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється

Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

 Новости за день