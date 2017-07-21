Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

У мережі активно обговорюють питання, пов’язані з організацією та проведенням спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук розповів кому у першу чергу варто остерігатись цих заходів, - інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує: розвідка Литви вважає, що військові навчання – лише прикриття для більш масштабних подій. З огляду на те, що навчання будуть проводитись на кордоні з державами-членами НАТО, варто чекати на провокації, які російська сторона може використати як привід до агресії. Але, на думку блогера, члени Альянсу – не єдині, кому несуть загрозу ці навчання.
Так, Росія для переміщення підрозділів особового складу і техніки задіє не багато не мало чотири тисячі сто шістдесят два вагони. Скільки це «в людях»? Батальйон? Два батальйони? Бригада? Більше того, кількість солдатів, яких Кремль буде надсилати до Білорусі, постійно зростає: спочатку йшлось про п’ять тисяч, потім – про тринадцять тисяч. За розрахунками, російське угрупування може налічувати близько ста тисяч осіб - це не може не нести загрози. Може статись так, що Мінськ перебуватиме у більшій небезпеці, ніж Варшава чи Вільнюс, і ця осінь стане останньою для Лукашенка, - прогнозує блогер.