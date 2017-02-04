У Кремлі відреагували на незадоволеного Лукашенка

Після завершення багатогодинного брифінгу президента Білорусі Олександра Лукашенка у Кремлі досить ображено відреагували на деякі його окремі висловлювання на адресу Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Кремля, передає replyua.net.
Як повідомлялося раніше, на прес-конференції білоруський лідер заявив, що російська сторона недбайливо ставиться до двосторонніх домовленостей і може їх перекреслити одним прочерком пера одного чиновника. За його словами, на даний момент білорусько-російські відносини знаходяться в стані кризи через порушення прикордонного порядку. Після цього у Кремлі зазначили, що ні про який прикордонний порядок чи режим мови не йде. А ті зміни, які були впроваджені керівником ФСБ РФ ніяким чином не вплинуть на громадян Росії та Білорусі.
«Мова йде лише про введення прикордонних зон в районах, які являються прилеглими до межі. Це потрібно для того, щоб можна було регламентувати перебування на територіях прикордонних районів громадян третіх країн. А для громадян РФ та Білорусі такі нововведення ніякого дискомфорту не принесуть», - пояснили у прес-центрі Кремля. Крім того, в повідомленні наголошується, що Росія активно допомагає Білорусі у вирішенні економічних питань.