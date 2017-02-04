валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

У Кремлі відреагували на незадоволеного Лукашенка

У Кремлі відреагували на незадоволеного Лукашенка
Після завершення багатогодинного брифінгу президента Білорусі Олександра Лукашенка у Кремлі досить ображено відреагували на деякі його окремі висловлювання на адресу Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Кремля, передає replyua.net.

Як повідомлялося раніше, на прес-конференції білоруський лідер заявив, що російська сторона недбайливо ставиться до двосторонніх домовленостей і може їх перекреслити одним прочерком пера одного чиновника. За його словами, на даний момент білорусько-російські відносини знаходяться в стані кризи через порушення прикордонного порядку. Після цього у Кремлі зазначили, що ні про який прикордонний порядок чи режим мови не йде. А ті зміни, які були впроваджені керівником ФСБ РФ ніяким чином не вплинуть на громадян Росії та Білорусі.

«Мова йде лише про введення прикордонних зон в районах, які являються прилеглими до межі. Це потрібно для того, щоб можна було регламентувати перебування на територіях прикордонних районів громадян третіх країн. А для громадян РФ та Білорусі такі нововведення ніякого дискомфорту не принесуть», - пояснили у прес-центрі Кремля. Крім того, в повідомленні наголошується, що Росія активно допомагає Білорусі у вирішенні економічних питань.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки

Последние новости

Эксперт: России очень выгодна блокада поставок угля с Донбасса

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири

Блогер: Анащенко стабильно наполнял фейками информационное пространство в угоду российской пропаганде

Жириновський вкотре візьме участь у виборах президента

У мережі з'явилося нове відео загибелі ще одного лідера "ЛНР"

Беззубість української влади зриває дах російським бойовикам на Донбасі

Эксперт рассказал, как Саакашвили хотел обхитрить Ющенко и привести Грузию в НАТО

Исследователи назвали три причины, из-за которых произойдет апокалипсис

Російський експерт пояснив, коли Путін поверне Крим і Донбас

"Смокче у двох маток": Жириновський запропонував Лукашенку приєднатися до РФ

Эксперт: после своей отставки Абромавичус резко забыл об Украине и обжился в уютном Париже

Ле Пен начала президентскую кампанию, пообещав французам свободу

У Порошенка підтвердили, що розмова з Трампом все таки відбудеться

Прокуратура не взяла під арешт скандального керівника «Сумихімпрому»

Заводюк: мордор сжигает ресурсы, а результата нет

У Кремлі відреагували на незадоволеного Лукашенка

Новини з зони АТО за минулу добу (03.02.17)

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»

 Новости за день