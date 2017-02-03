Лукашенко різко розкритикував російський уряд

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму нещодавньому виступі розкритикував Російську Федерацію. За його словами, керівник Федеральної служби безпеки Росії своїм підписом фактично перекреслив міждержавні угоди між Білоруссю та РФ у питанні розмежування. Про це він заявив під час прес-конференції у п’ятницю, 3-го лютого, у Мінську, інформує replyua.net.
«Існують певні домовленості та угоди між двома державами щодо дотримання кордону. А тут один якийсь міністр, нехай навіть і сильний, керівник ФСБ і іншого, одним своїм підписом перекреслив усі домовленості, видавши власні накази. Я вам назву навіть номери цих наказів: 801, 802, 803», - наголосив глава Білоруської держави.
В той самий час Лукашенко підкреслив, що у свою чергу Білорусь не порушувала жодної домовленості з Російською Федерацією. «Але при цьому російська сторона ставить до них як до шкільного конспекту, який можна розірвати на шматки та закинути», - відзначив він. За словами президента Білорусі, відносили з Росією сьогодні досить напружені, і всьому тому причина у певних структурах Російської Федерації, позиції яких категорично розходяться з позиціями президента Росії Володимира Путіна.