Лукашенко рассказал, какую проблему его стране принесла война в Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его стране приходится страдать в связи с наплывом оружия и боевых припасов из Донбасса. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление он озвучил во время общения с журналистами в Минске.
В том числе, подчеркнул Лукашенко, через границу Украины и Беларуси наблюдается поток нелегального трафика оружия.
"На Юге идет война. Поэтому, мы вынуждены грудью закрывать 1,2 тысячи километров границы, так как потоком идет оружие, взрывчатка. Мы уже начали задерживать их не только на границе, а и на железнодорожном вокзале. У нас очень непростая ситуация", — сказал Лукашенко.
"С одной стороны, это хорошо, а с другой – большие усилия и затраты, чтобы удерживать здесь безопасность", – отметил Лукашенко.
Также он сообщил о готовности Минска организовать выборы на Донбассе, а также перекрыть неконтролируемую Киевом часть украинско-российской границы. По словам Лукашенко, Беларусь готова оказать украинской стороне помощь в нормализации обстановки на Донбассе и проведении там честных выборов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист