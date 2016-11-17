Лукашенко заявил, что Калининград мог бы быть белорусским

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал весьма громкое заявление. Как передает replyua.net, он сказал, что хотя у Минска нет претензий на Калининградскую область, но чужой территорией для Беларуси она не является.
Согласно утверждению президента Беларуси, именно на его стране лежала ответственность за эту территорию.
«В советские времена Калининград, можно сказать, являлся территорией Беларуси. Мы обеспечивали Калининград», - заявил Лукашенко в ходе общения в Минске с представителями региональных российских СМИ. Этот факт, продолжил он, он сам для себя открыл неожиданно, и уверен, что на Минске «лежит ответственность за все происходящее в Калининградской области».
«Если будет такая необходимость, то для Калининградской области мы сделаем абсолютно все, что необходимо. Как и во времена Советского Союза, мы считаем, что Калининград не чужая для нас территория. Безусловно, мы не говорим, что Калининград нужно включать в состав белорусской территории. Времена сейчас уже другие. Мы не будем предъявлять свои претензии на это, но также мы не говорим, что для нас эта земля является чужой», - сказал Александр Лукашенко.
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