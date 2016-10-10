Чиєю перемогою закінчаться білорусько-російські газові війни?

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Сьогодні, десятого жовтня 2016 року, очільник російського уряду Дмитро Медведєв наголосив, що білоруська сторона не отримає знижки на природний газ, що постачається з Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Так, за словами російського прем’єра, розцінки на постачання природного газу до Білорусі не змінюватимуться. Розрахунки боргу буде зроблено за чинною формулою, яка не передбачає коригування, і майбутні платежі теж обчислюватимуться за допомогою цієї базової ставки. Білоруській стороні варто повністю погасити борги задля відновлення нормальних господарських стосунків, - заявив Медведєв. Відтак поки-що лишається незрозумілим, чи вдасться сторонам досягнути якихось домовленостей та врегулювати ситуацію.Нагадаємо, Росія вимагала від Білорусі сплатити борг за газ у розмірі трьохсот мільйонів доларів. Сьогодні ж білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що газовий спір врегульовано. Деталі домовленостей розкрив віце-прем’єр Білорусі Володимир Семашко, який наголосив, що за умови погашення боргу білоруська сторона отримає значну знижку на російський природний газ у майбутніх періодах, але, як бачимо, росіяни наявність такої угоди заперечують.