Лукашенко заявив, що буде шукати альтернативу Росії в економіці

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Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив сьогодні, восьмого жовтня 2016 року, що його держава буде шукати альтернативні джерела постачання вуглеводнями взамін російських, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал Каспаров.ру.Так, за словами Лукашенка, вже найближчим часом він планує реалізувати амбітний проект: через територію України транспортуватиметься нафта з Ірану. Білоруський президент стверджує, що він «зараз веде переговори з Іраном, який просто кидається в усі боки, шукаючи, кому б постачати нафту». Лукашенко наголошує, що іранська сторона готова знижувати ціну до мінімального рівня, практично до собівартості. Зі слів глави білоруської держави можна зробити висновок, що білоруси планують передати виробничі потужності Мозирського нафтопереробного заводу у користування іранцям, аби ті переробляли на ньому власну сировину. Відтак, вже сьогодні завантажений нафтою танкер йде в напрямку Одеси, а далі «чорне золото» транспортується територією України до Мозирського нафтопереробного заводу.Крім того, у планах Мінська – відновлення будівництва нафтопроводу з Балтії та завершення модернізації Новополоцького нафтопереробного заводу. Нагадаємо, нещодавно Білорусь підвищила ціни на транзит російської нафти своєю територією.