Эрдоган: «Израиль – это репрессивное и оккупационное государство»

Реджеп Эрдоган, президент Турции, заявил о том, что Израиль является террористическим государством, информирует replyua.net со ссылкой на Hurriyet daily news.
Турецкий глава раскритиковал заявление Дональда Трампа, своего американского коллеги, о переносе столицы Израиля в Иерусалим. По словам Эрдогана, израильские полицейские «несоразмерно применяли силу в отношении палестинских протестующих», и такие действия, по мнению президента Турции, делают Израиль оккупационным и репрессивным государством. Ранее Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание в связи с заявлением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике.
Однако, учитывая право вето Соединенных Штатов, Совет безопасности так и не смог принять ни одной резолюции и ни одного совместного заявления. В украинском МИДе также отреагировали на скандальное заявление Трампа, отметив, что Украина будет настаивать на выполнении решения Совбеза ООН, а также на соблюдении международного права касательно статуса Иерусалима.