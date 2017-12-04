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СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

СМИ: «Если США начнут войну с КНДР, у Украины не останется союзников в конфликте с Россией»

СМИ: «Если США начнут войну с КНДР, у Украины не останется союзников в конфликте с Россией»
Николай Патрушев, секретарь Совбеза Кремля, заявил о том, что у РФ имеется сценарий на случай войны между КНДР и США, и это значит, что Россия действительно готовится к войне, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

В сюжете отмечается, что в случае конфликта между Северной Кореей и США могут пострадать миллионы людей в Южной Корее, и таким образом, в войну втянут и Североатлантический альянс, ведь, согласно правилам НАТО, если идет угроза одному из членовблока, значит, существует риск для всех стран альянса. Пока НАТО будет воевать с Кореей, Украину от России уже точно никто не защитит. На этом этапе возможна любая эскалация. С бешеным соседом под боком, для которого собственные граждане - лишь средства для достижения цели. Ким Чен Ына одобряют сто процентов граждан.

Северокорейцы войны не боятся – их готовили к такой ситуации десятилетиями и, если военный конфликт произойдет, про Украину забудет весь мир, ведь речь пойдет о Третьей мировой войне. Что касается Трампа, то его считают самым непредсказуемым президентом, и не секрет, что он может рискнуть и применить силу по отношению к КНДР.
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