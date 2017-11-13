Песков: «Сурков и Волкер в Белграде обсудят введение миротворцев на Донбасс»

Сегодня, 13 ноября, в Белграде состоится встреча помощника президента России Владислава Суркова со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой на обсуждение будет вынесен вопрос размещения на Донбассе миротворческого контингента ООН. Как передает replyua.net со ссылкой на «УНИАН», об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Они продолжат уже ставший традиционным обмен мнениями – это прямой канал обмена мнениями по ситуации на Донбассе. Кроме того, предусмотрено обсуждение всех вопросов, связанных с повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта», – сказал Песков. Высокопоставленный чиновник добавил, что «конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня».
В последний раз Сурков и Волкер проводили переговоры 7 октября. 21 августа в белорусской столице в закрытом для прессы режиме также состоялись их трехчасовые переговоры. Российский представитель назвал встречу «полезной и конструктивной». Волкер отметил, что Сурков показался ему «очень умным и очень продвинутым».