СМИ разместили «семейные» фото Путина и Трампа

Владимир Путин, президент России, и Дональд Трамп, президент США, на саммите АТЭС во Вьетнаме приняли участие в фотосессии, а также успели перекинуться несколькими фразами перед церемонией фотографирования.
Как передает replyua.net, в сети уже появились первые совместные фотографии Путина и Трампа с саммита, и некоторые СМИ назвали их «семейными». В Белом доме выступали с категоричным заявлением о том, что Трамп из-за плотного графика не сможет провести встречу с российским лидером, однако американский президент все-таки нашел способ переговорить с Путиным по ситуации в Сирии. Не исключено, что в течение сегодняшнего дня президенты еще неоднократно пересекутся на полях саммита.
«Наконец, президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта», - сообщает российский МИД.