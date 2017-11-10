Блогер: здається, багаторічні зусилля Путіна нарешті увінчались успіхом і світ таки став біполярним



За словами блогера Андрія Плахоніна, сьогоднішня зустріч російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа показала, що Кремль нарешті домігся свого, - про це інформує видання replyua.net.



Так, блогер нагадує, що напередодні форуму АТЕС про зустріч Трампа і Путіна говорили як про доконаний факт. Але насправді переговорів не відбулось: Трамп пішов із заходу трохи раніше, а Путін залишився, ображаючись і потираючи поплескане американським президентом плече. Трохи ясності вніс очільник зовнішньополітичного відомства



Розмови про зустріч між Трампом і Путіним велись до переговорів господаря Білого дому з Сі Цзіньпіном, які обидві сторони оцінили як надзвичайно успішні. Відтепер з Путіним буде говорити очільник Китаю. Здається, що багаторічні зусилля Путіна щодо побудови біполярного світу увінчались успіхом. У світу нарешті два лідери – США і Китай, до сфери інтересів якого належить РФ. З Китаєм можна домовитись і він виконує взяті на себе зобов’язання. А це він вміє говорити зі світовими лідерами, які страждають на біполярні розлади, - наголошує блогер.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта За словами блогера Андрія Плахоніна, сьогоднішня зустріч російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа показала, що Кремль нарешті домігся свого, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер нагадує, що напередодні форуму АТЕС про зустріч Трампа і Путіна говорили як про доконаний факт. Але насправді переговорів не відбулось: Трамп пішов із заходу трохи раніше, а Путін залишився, ображаючись і потираючи поплескане американським президентом плече. Трохи ясності вніс очільник зовнішньополітичного відомства США Рекс Тиллерсон, який зауважив, що «привід для зустрічі є в тому разі, якщо є про що говорити по суті». Здається, навіть Трамп усвідомив, що Путін не вирішує проблеми, а лише створює їх.Розмови про зустріч між Трампом і Путіним велись до переговорів господаря Білого дому з Сі Цзіньпіном, які обидві сторони оцінили як надзвичайно успішні. Відтепер з Путіним буде говорити очільник Китаю. Здається, що багаторічні зусилля Путіна щодо побудови біполярного світу увінчались успіхом. У світу нарешті два лідери – США і Китай, до сфери інтересів якого належить РФ. З Китаєм можна домовитись і він виконує взяті на себе зобов’язання. А це він вміє говорити зі світовими лідерами, які страждають на біполярні розлади, - наголошує блогер.