Эксперт: «Россия собирается создать крупный геополитический союз с Израилем»

Россия не без помощи Израиля начала менять приоритеты в Сирии, и из противника курдского государства она превратилась в молчаливого сторонника. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет израильский эксперт Соломон Манн. По его словам, на Ближнем Востоке Россия начала вести очень тонкую политику, не свойственную грубому российскому МИДу.
По мнению Манна, здесь также не обошлось без влияния Израиля, и, вероятно, президент РФ принял предложение, от которого невозможно отказаться. «Маркером будет встреча с Трампом во Вьетнаме. Если она не состоится или закончится ничем, значит, наше предположение верно, и Россия впервые создает крупный геополитический союз с Израилем. Поскольку Израилю не нужно прямое верховенство, и он предпочитает закулисное влияние, то хозяйничать на Ближнем Востоке за спиной России - это именно то что нужно», - подчеркивает эксперт.
По его словам, остается неясным, что получит Иран, но понятно, что Израиль не будет терпеть такого ядерного соседа, и в РФ об этом догадываются.