Волкер и Сурков встретятся в начале ноября

Новые переговоры Курта Волкера, спецпредставителя США по Украине, и Владислава Суркова, помощника российского президента, состоятся в первой половине следующего месяца.
Как информирует replyua.net, об этом написали «Известия», сославшись на собственные источники, которые знакомы с организаторами этой встречи. Кроме того, издание отметило, что новые переговоры снова пройдут на нейтральной территории (Суркову запрещен въезд во многие страны, - ред.). «Москва и Вашингтон считают важным активизировать работу российско-американского канала по обсуждению украинского кризиса. Необходимость быстрой встречи возникла после того, как Курт Волкер совершил внеплановый визит в Украину 27 октября», - написали «Известия».
Первая встреча Волкера и Суркова состоялась в Минске в конце августа, потом «переговорщики» встречались в Белграде в начале октября. Во время последней встречи Волкер и Сурков договорились о том, что будут обсуждать конфликт в Украине регулярно, поскольку постоянный диалог должен помочь в установлении взаимопонимания между сторонами.