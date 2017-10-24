Додона лишили части полномочий

Андриан Канду, спикер молдавского парламента, подпишет указ о назначении министра обороны вместо Игоря Додона, президента страны, который лишился таких полномочий.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы, ранее глава государства два раза отклонил кандидатуру Эуджена Стурзи на должность главы Минобороны, и 20 октября Конституционный суд Молдовы рассмотрел требование правительства и постановил, что Игорь Додон не выполняет конституционные обязанности. Судьи считают, что президент был обязан утвердить кандидатуру министра обороны, которую дважды предложил премьер страны. Спикер парламента Андриан Канду может подписать указ о назначении главой Минобороны Эуджена Стурзи может уже 24 октября.
Напомним, что в Молдове кипят настоящие политические страсти – поскольку Додон является пророссийским политиком, против него выступает большинство парламентариев. Сторонники Додона, между тем, собирают подписи под петицией о проведении в стране референдума по переходу Молдовы от парламентской к президентской форме правления.