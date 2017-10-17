Войну можно начать в любой момент: в КНДР выступили с громким заявлением

Северокорейские власти готовы отказаться от использования ядерного оружия только после того, как это сделают Соединенные Штаты Америки. К тому же, на сегодняшний день существует очень большая вероятность начала новой войны. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», с таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен.
По его словам, в КНДР на постоянной основе поддерживают идею полного уничтожения
ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Вместе с тем, отмечается, что если США, которые постоянно угрожают и шантажируют КНДР ядерные оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не будет примыкать к соглашению. Ким Ин Рен добавил, что военные действия могут начаться уже сейчас.
«В Северной Корее ситуация, за которой следит фактически весь мир, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любое время. И до тех пор, пока линия вражды и ядерная угроза с американской стороны не будут целиком искоренены, мы никогда и ни при каких условиях не пойдем на переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не откажемся от пути, который мы выбрали», — заверил дипломат.