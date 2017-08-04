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Саакашвілі прибув до Польщі за невідомими документами

Саакашвілі прибув до Польщі за невідомими документами
До Польщі прибув колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, якого, як відомо, було позбавлено українського громадянства. Як передає replyua.net, відповідну інформацію розповсюдило видання «Telewizja Republika». За інформацією журналістів, екс-президент Грузії став учасником церемонії, яка проводилася на честь 73-ї річниці Варшавського повстання. Під час неї Саакашвілі виголосив промову, темою якої стали польсько-грузинські відносини. Не оминув політик і українського питання. Сьогодні ввечері політик має намір дати інтерв'ю одному з польських видань.

Тим часом, жодних коментарів відвідин Саакашвілі Польщі поки що не надходило. Більше того, залишається невідомо, за документами якої країни політичному діячеві вдалося потрапити на польську територію.

Варто нагадати, що раніше Саакашвілі вирішив похвалитися фотографіями з представниками американської політичної еліти. Відповідні зображення опубліковані на його сторінці у Facebook. Так, на знімках можна побачити, рукостискання Саакашвілі з Трампом, його обійми з Джоном Маккейном, а також обмін посмішками з Хілларі Клінтон. Більше того, на фото є Джордж Буш, Джон Керрі, Ніколя Саркозі, Андерс Фог Расмуссен та низка інших.
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