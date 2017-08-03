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Канада задумалася про власну протиракетну оборону через ядерні випробування КНДР

Канада задумалася про власну протиракетну оборону через ядерні випробування КНДР
Серед владних кіл Канади почали говорити про необхідність залучення до протиракетної оборони на тлі активних випробувань міжконтинентальних ракет Північною Кореєю, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Про це на канадському телебаченні заявив екс-міністр оборони країни Пітер МакКей, який очолював Міноборони з 2007 по 2013 рік. Він зазначив, що останні випробування у КНДР показали, що Пхеньян зміг досягти значного технічного прогресу і це викликає занепокоєння у канадців. Зокрема, МакКей заявив, що канадські розвідувальники обмінюються великою кількістю даних з американськими колегами і в ситуації, коли занепокоєння вже є в США, то Канада теж має задуматися.

Колишній міністр вважає, що той факт, що Канада не брала участі у розбудові системі протиракетної оборони, якою займаються США вже понад 10 років, є «великою проблемою». Тому МакКей переконаний, що країна має змінити свою позицію та ввійти до протиракетної системи США, адже «останні дії Пхеньяну демонструють, що КНДР має все більші можливості нанести удар по Північній Америці». Варто зазначити, що з початку поточного року, Північна Корея провела вже 14 подібних випробувань.
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