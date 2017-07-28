Пришло время разрушить планы Москвы: бывший генсек НАТО поделился рецептом усмирения Кремля

В интервью авторитетному изданию Financial Times бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Брюссель и Вашингтон должны принимать решение о продлении антироссийских санкций не на шесть месяцев, а сразу на год, и ужесточать их, чтобы в Кремле осознали цену его агрессии. Об этом сообщает replyua.net.
Со слов Расмуссена, благодаря Минским соглашениям, появившихся благодаря поддержке немецких и французских властей, а также «нормандскому формату», Москва была вынуждена стать участницей переговорного процесса. Введенные США и ЕС санкции способствовали тому, что в РФ осознали, что нарушение мирового порядка без наказания не останется. Бывший генсек НАТО отметил, что Москва преследует особую цель, заключающуюся в уничтожении трансатлантического единства, в частности в санкционной политике.
«На протяжении последних недель у меня возникло ощущение, что в скором времени Путин может достичь успеха. Но если это произойдет, стоит ожидать катастрофических последствий», - уверен политик, подчеркнув, что если сейчас ослабить санкции, все мировые диктаторы поймут, что расплата за агрессию – только временное явление.