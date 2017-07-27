Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

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За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.Так, блогер цитує останню заяву Путіна, якою він прокоментував новину про введення нового пакету санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, глава російської держави наголосив, що «як всім відомо, ми поводимось стримано і терпляче». Тим не менш, за словами Путіна, рано чи пізно настане момент, коли Кремлю доведеться відповісти, адже неможливо без кінця терпіти «хамство» щодо своєї держави.Заводюк закликає Путіна: вмажте їм. Скільки ж можна просто дивитись, як попирають справедливість щодо Росії! Скажіть цим ганебним західним політикам все, що ви про них насправді думаєте! Назвіть, врешті-решт, Трампа чмом, як це робили ваші підлеглі щодо його попередника Обами, МакКейна – злостивим стариганом, а Меркель – пристарілою вішалкою. Звісно ж, всі вони злякаються і «здадуть назад». Скоріше за все, навіть попросять вибачення, - наголошує блогер.