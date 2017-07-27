На Западе, наконец, решили взяться за Россию – Арестович

Известный военный эксперт Алексей Арестович в интервью журналистам «Обозревателя» заявил, что только сейчас, по истечении трех лет, Соединенные Штаты и страны Запада в целом решились признать, что развязанный РФ конфликт на Донбассе является «долгоиграющим», и что с 1991 года они проводили неправильную политику по отношению к России, передает replyua.net. В том числе, по мнению эксперта, весь этот период никому на Западе вообще не приходило в голову начинать борьбу с РФ, хотя сейчас он «положил Кремлю на горло пальцы и немного прижал».
Арестович, комментируя недавние яркие заявления Курта Волкера, нового американского спецпредставителя США по Украине, в особенности, касающиеся огромного количества российских войск на украинской границе, эксперт сказал, что они там всегда были – в одно время больше, в другое – меньше. «Сейчас концентрация российских военных возле Украины не самая огромная, просто ранее в Вашингтоне этого никто не замечал», - говорит Арестович.
«В США просто осознали, что на самом деле объектом путинской агрессии является не Украина, Грузия или Молдова, а именно Запад», - подчеркнул Арестович.